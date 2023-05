Ciclisti uccisi sulle strade di Milano: la "processione" per non dimenticare

Una processione laica. Una pedalata silenziosa per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita mentre attraversavano Milano in bicicletta. È la "Ride of silence" che si svolgerà alle 19 di mercoledì 17 maggio. All'ombra della Madonnina, ma non solo. La manifestazione, infatti, avrà luogo in tante altre città del mondo.

"A Milano ne abbiamo realizzate alcune edizioni tra il 2016 e il 2018 e ne abbiamo approfittato per sistemare le ghost bike danneggiate o sostituire quelle nel frattempo sparite - spiegano gli organizzatori in una nota -. Quest'anno vorremmo ricordare le persone che hanno perso la vita in un incidente con il guidatore di un mezzo pesante, e ricordando loro naturalmente ricordare tutte e tutti gli altri, da Luca a Momo a Giacomo pensando ai più piccoli a tutte e tutti gli altri".

Cos'è una ghost bike Una ghost bike è una bicicletta dipinta di bianco e posizionata come memoriale sul luogo in cui un ciclista è stato ucciso in un incidente stradale. Questo simbolo è nato come iniziativa di attivisti per la sicurezza stradale con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla presenza dei ciclisti sulle strade e per commemorare le vite perse. Le ghost bike fungono da monumenti visibili che richiamano l'attenzione sulla sicurezza dei ciclisti e invitano a una maggiore consapevolezza dei conducenti. Questi monumenti improvvisati sono spesso decorati con fiori, messaggi o altri oggetti personali come un tributo all'individuo scomparso

A Milano il ritrovo è fissato alle 19 in piazza della Resistenza Partigiana dove nel luglio del 2017 Franco Rindone, avvocato di 52 anni, fu travolto e ucciso da un camion in servizio in un cantiere. Successivamente il serpentone si dirigerà verso Via Francesco Sforza dove lo scorso 20 aprile la 39enne Cristina Scozia, mamma di una bimba di 6 anni, era stata travolta e uccisa da una betoniera. Prima di lei, a febbraio, era toccato alla 38enne Veronica Francesca D'Incà, investita da un mezzo pesante all'angolo tra Loreto e viale Brianza.

Prima ancora, a novembre, a perdere la vita era stata Silvia Salvarani, trascinata da una betoniera - di nuovo - sui Bastioni di Porta Nuova. Anche lei era in bici. Il giro terminerà in via Comasina dove è avvenuto l'ultimo tragico incidente stradale costato la vita a Li Tianjiao, morto dopo essere stato travolto e trascinato da un camion.