Milano, cigno si schianta contro un lampione in pieno centro e muore

È successo nel pomeriggio di mercoledì 10 febbraio in via Ciro Menotti a Milano

Un cigno di grosse dimensioni è morto in via Ciro Menotti a Milano dopo aver colpito un lampione. È successo nel pomeriggio di mercoledì 10 febbraio. Alcuni passanti notando quello che è successo hanno provato a soccorrere l'animale ma è stato tutto inutile.

Difficile dire da dove sia arrivato. Molto probabilmente, comunque, da uno degli specchi d'acqua di Milano o dei dintorni, ormai popolati da cigni e anatre.

Nelle stesse ore un altro cigno era atterrato su un terrazzo di via Santa Sofia, pieno centro di Milano. In quel caso gli abitanti dell'appartamento avevano allertato l'Enpa che è intervenuta portando in salvo il cigno. "Non ci era mai capitato un intervento simile", ha dichiarato il presidente dell'associazione Milanese Ermanno Giudici.