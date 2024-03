Trovato il "cimitero" delle macchine rubate: sequestrate le carcasse

Auto smontate e abbandonate in un capannone dismesso, cannibalizzate per ottenere pezzi di ricambio da rivendere in maniera illegale. È quello che hanno trovato gli agenti della polizia locale a Corbetta (hinterland ovest di Milano) nel pomeriggio di domenica 17 marzo.

Tutte le carcasse ritrovate sono state sequestrate e messe a disposizione della magistratura. Gli agenti della comandante Lia Vismara sono al lavoro per individuare i responsabili del traffico.

Gli agenti sono arrivati al magazzino monitorando l’insolito movimento di vetture in questa zona, ma anche analizzando i dati ripresi dalle telecamere che sorvegliano i varchi stradali di ingresso al comune.