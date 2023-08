C'è un cinghiale nelle acque del Naviglio

Un cinghiale è stato avvistato nelle acque del Naviglio Grande a Corsico nella mattinata di martedì 8 agosto. I vigili del fuoco del comando di Milano, sul posto con la polizia provinciale, stanno cercando di recuperarlo.

Tutto è iniziato intorno alle 7.50 quando un passante ha notato l'animale immerso nel corso d'acqua e ha chiamato il 112. La telefonata è poi stata dirottata al 115 che ha inviato una squadra lungo la Vigevanese. I pompieri stanno cercando di recuperare l'animale utilizzando delle corde, ma per il momento le operazioni sono ancora in corso.

Cinghiale intrappolato in Darsena per 14 giorni

Non è la prima volta che accade un fatto simile. Ad agosto 2022 un cinghiale rimase intrappolato in Darsena per 14 giorni, dal 4 al 18 agosto. L'animale, un esemplare femmina di 70 kg, era stato recuperato all'interno di un vecchio canale di scolo dell'Olona. L'esemplare era stato sedato e accompagnato in un centro per la gestione degli animali selvatici.

Non solo. A giugno del 2021 una femmina di circa 50 chili era stata recuperata nel Naviglio Grande, tra Gaggiano e Trezzano. Mentre a ottobre del 2020, altri due cinghiali erano arrivati, sempre attraverso le acque del Naviglio, fino alla Darsena dove uno era stato addormentato e l'altro abbattuto; a settembre del 2020, poi, altri due esemplari avevano nuotato per chilometri nel Naviglio, morendo entrambi (il primo annegato e il secondo soppresso).