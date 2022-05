Incidente sul lavoro a Cinisello: uomo si ferisce in mensa con un coltello, è gravissimo

Grave incidente sul lavoro lunedì pomeriggio a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Stando a quanto finora riferito dai soccorritori, il dramma si è consumato poco prima delle 13 all'interno della mensa di un'azienda di via Alberto Martini.

Un operaio di 59 anni, per cause ancora da accertare, si sarebbe procurato una ferita a una gamba con un coltello. La lama potrebbe aver reciso un'arteria, tanto che la vittima ha perso moltissimo sangue. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, il 59enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza in condizioni molto delicate. I rilievi del caso sono stati effettuati dalle forze dell'ordine, cui spetterà adesso il compito di ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente.

Soltanto venerdì scorso un'altra tragedia sul lavoro era avvenuta nel Milanese, a Gorgonzola. A perdere la vita era stato il 58enne Rosario Frisina, che era stato stritolato da un tornio industriale all'interno della sua azienda. L'uomo era morto praticamente sul colpo.