Marito e moglie intossicati dal monossido di carbonio: paura a Cinisello

Due anziani di 74 e 76 anni sono stati accompagnati in ospedale a causa di una intossicazione da monossido di carbonio verificatasi nella loro abitazione di viale Spagna a Cinisello Balsamo nella serata di domenica 13 novembre.

Tutto è iniziato poco prima dopo le 21.30, come riferito dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I due anziani (76 anni lui, 74 lei) hanno accusato i primi malesseri e chiamato il 112. Sul posto è intervenuta un'ambulanza che li ha accompagnati in ospedale (fortunatamente non in gravi condizioni).

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, arrivati in viale Spagna con una squadra, attraverso appositi strumenti hanno rilevato la presenza di monossido di carbonio nell'aria. Un fatto simile si era [verificato](https://www.milanotoday.it/cronaca/fuga-monossido-castano-primo.html) nella serata di sabato 12 novembre a Castano Primo (hinterland nord-ovest di Milano) dove una famiglia aveva acceso un braciere all'interno dell'abitazione per scaldarsi. Madre e figlio sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale di Legnano. Il papà 49enne e l'altro figlio, di 11 anni, sono invece stati dimessi domenica mattina dal pronto soccorso di Busto Arsizio.