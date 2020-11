Cinisello (Milano), la città omaggia Sfera Ebbasta e gli 'dedica una piazza'

Una delle piazze di Cinisello Balsamo 'diventa' piazza 'Gionata Boschetti', aka Sfera Ebbasta. È l'omaggio che la sua città di origine ha voluto fare al celebre rapper.

Considerato uno dei cantanti più seguiti dai giovani in Italia, Sfera, tornando nella città dove è cresciuto e ha iniziato la sua carriera artistica, ha trovato il riconoscimento dell'amministrazione comunale: una targa con il suo nome che è apposta in una piazza centrale di Cinisello (davanti al Centro Culturale Pertini) e frequentata da tanti ragazzi, dove rimarrà in via temporanea.

Il primo cittadino cinisellese, Giacomo Ghilardi e Gionata Boschetti si sono incontrati giovedì per lo svelamento della targa. In occasione dell'uscita del suo ultimo album 'Famoso' anche su Spotify, l'artista ha creato un evento che permetterà ai cittadini di seguirlo e ascoltarlo 'virtualmente': una 'call to action' sul proprio profilo Instagram attraverso un post e una storia con la geolocalizzazione proprio in 'piazza Gionata Boschetti'.

"Abbiamo condiviso questo progetto originale quale riconoscimento per un artista che, indipendentemente dai gusti musicali di ciascuno di noi, ha indiscutibilmente raggiunto una serie di traguardi importanti ed è diventato famoso in tutto il mondo partendo proprio dalla valorizzazione delle sue origini - ha spiegato il sindaco -. Traguardi che, uniti ad un impegno civico e sociale verso i giovani e la nostra città, non potevamo non riconoscere e premiare, proprio noi di Cinisello Balsamo - la nostra Ciny -, noi che con la 'C con la mano è da dove veniamo'".

"Quello che Sfera dice ai giovani - ha concluso il primo cittadino - è che con la costanza, la passione e l'impegno, il rispetto per le persone e per il bene comune, si possono realizzare i propri sogni senza rinnegare chi sei. Ci fa piacere che Cinisello Balsamo ancora una volta si riaffermi una città di riferimento per i giovani e la musica".