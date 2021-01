"Violano norme anti covid": chiusi cinque bar tra Milano e hinterland

Cinque locali chiusi tra Milano e altri due comuni dell'hinterland. È il bilancio dell'attività di vigilanza della polizia locale e di Stato per far rispettare le norme anti contagio.

Tre esercizi del capoluogo lombardo, uno di Paullo e un altro di Vanzaghello sono stati chiusi per violazione dei divieti del Governo per contenere l'epidemia. A deciderlo il prefetto di Milano, Renato Saccone.

I provvedimenti, in linea con le direttive impartite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, prevedono per i cinque bar ai quali sono stai notificati la chiusura per cinque giorni.