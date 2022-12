Il maxi sequestro di cinture false

10mila euro di cinture contraffatte. È quanto ha sequestrato la guardia di finanza in un'operazione tra Milano e Pescara. Ad essere colpiti dal provvedimento i negozianti cinesi attivi tra il capoluogo lombardo e la città abruzzese, Trezzano sul Naviglio (Mi) e Cusago (Mi), tutti con precedenti per contraffazione e ricettazione.

Gli esercenti sono accusati di frode in commercio e vendita di prodotti falsificati. Gli investigatori hanno infatti scoperto che nei loro locali vendevano la merce illegale, che venduta al dettaglio avrebbe fruttato oltre 10mila euro. Ad attirare l’attenzione delle fiamme gialle sulla reale qualità del materiale degli accessori di abbigliamento, oltre al basso prezzo di vendita al pubblico, anche le indicazioni stampate sull’etichetta dei prodotti, che riportavano diciture come 'vera pelll' e 'febbia'.

Una verifica dell'Unione nazionale industria conciaria e Italian leather research institute ha portato ad accertare come le cinture non fossero interamente composte di vera pelle. In base a quanto messo in luce dall'inchiesta, i negozianti si approvvigionavano a Pescara attraverso una società sempre di proprietà cinese e operante a Milano.