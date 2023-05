Mangia cioccolato alla marijuana e si sente male: dolori e allucinazioni

Ha mangiato una tavoletta di cioccolato alla marijuana preparato da lei stessa, a casa, e si è sentita male, tanto da aver avuto bisogno dell'assistenza sanitaria. È successo a una donna di 44 anni di Giussano, in Brianza, lunedì 29 maggio. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata al pronto soccorso, dove poi è stata ricoverata e dimessa dopo una notte in osservazione.

La 44enne accusava dolori e allucinazioni. I medici, arrivati in casa insieme ai carabinieri, l'hanno trovata per terra. Con lei c'era la madre anziana, molto preoccupata. Le due donne vivono insieme. I carabinieri l'hanno segnalata all'autorità amministrativa come assuntrice di sostanze stupefacenti. Da quello che è stato riferito, ha precedenti per spaccio.