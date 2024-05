Devastato il cippo per un partigiano fucilato dai fascisti

Devastato, nella notte di domenica 5 maggio, il cippo dedicato al partigiano Giordano Rosetta a Milano, in via Quinto Romano. Lo segnala l'Anpi provinciale. Gli ignoti vandali hanno anche rovinato la corona d'alloro deposta lo scorso 23 aprile. "Azioni spregevoli come questa se la prendono con la memoria di chi ci ha permesso, negli ultimi 80 anni, di vivere in libertà, senza forni crematori e leggi razziali", il commento del presidente di Anpi provinciale, Primo Minelli.

Chi era Giordano Rosetta

Giordano Rosetta, classe 1924, era un operaio di Abbiategrasso. Militare di leva, dopo l'8 settembre 1943 si rifiutò di aderire alla Rsi e fece attività clandestina nella 169esima Brigata Sap Garibaldi, che affiancava la 112esima Brigata Garibaldi Sap di Baggio. Il 29 novembre 1944 i fascisti della famigerata brigata Muti lo catturarono e lo fucilarono nei pressi di Baggio. Ogni 25 aprile viene posata una corona in sua memoria, a cura dell'Anpi di Baggio, in via Quinto Romano, dove è eretto il cippo alla sua memoria. Una lapide in suo onore è anche apposta alle mura del Castello visconteo di Abbiategrasso.