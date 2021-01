Garbatola, clienti dentro al bar nonostante la zona arancione: scatta la maxi multa

Saracinesca abbassata e sigilli. Resterà chiuso fino al 4 gennaio lo Smile Bar di via Fabio Filzi a Garbatola (frazione di Nerviano). Il motivo? La violazione delle norme anticovid varate dal governo.

Tutto è accaduto nella giornata di mercoledì 30 dicembre quando i carabinieri della stazione di Nerviano si sono accorti che il locale non svolgeva solo servizio da asporto ma era anche aperto ai clienti (situazione vietata in zona arancione). All’interno del locale sono stati trovati 12 clienti e per loro è scattata una multa da 400 euro. Non solo: il titolare del locale è stato costretto a chiudere temporaneamente l’attività fino al 4 gennaio; il provvedimento è stato notificato nella giornata di giovedì 31 dicembre.