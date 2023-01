Circondato, rapinato e colpito in testa con una bottiglia

"Mi hanno circondato, rapinato e colpito alla testa". Questa la denuncia di un 26enne, soccorso in via de Tocqueville intorno alle 2 di domenica 1° gennaio.

Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri. Il ragazzo, marocchino, ha riferito di essere stato avvicinato da 6 o 7 giovani nordafricani. Uno di questi, gli avrebbe intimato di consegnare il cellulare e, al suo diniego, lo avrebbe colpito in testa con una bottiglia in vetro, ferendolo. Gli aggressori si sarebbero poi dati alla fuga.

Il 26enne è stato trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. In corso le indagini dei militari per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare gli autori della rapina.