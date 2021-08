Scarcerato l'attore Ciro di Maio: va agli arresti domiciliari

Passa dal carcere ai domiciliari Ciro Di Maio, il conduttore tv e attore arrestato a Milano per essersi fatto inviare un litro di Gbl, liquido conosciuto anche come 'droga dello stupro', dall'Olanda. Lo ha deciso il gip milanese Sara Cipolla che ha convalidato l'arresto in flagranza e ha disposto i domiciliari come misura cautelare.

Per la Procura il 46enne doveva rimanere in carcere, mentre l'avvocato Nadia Savoca aveva chiesto una misura "meno afflittiva", ossia i domiciliari o l'obbligo di firma. Di Maio davanti al gip si era difeso con queste parole: "Non sono uno spacciatore, la sostanza non era destinata a feste o altro, era per me, ne sono dipendente da molti anni ormai e sto cercando di seguire un programma terapeutico che prevede di 'scalare' riducendo mano a mano il consumo".

"È assistito da un medico e sta seguendo un percorso terapeutico che prevede l'assunzione in dosi sempre minori", ha spiegato il legale Savoca. Il noto personaggio tv, 46 anni, era finito in manette martedì per acquisto e detenzione ai fini di spaccio di droga dopo che i poliziotti della squadra Mobile di Milano avevano intercettato una spedizione di droga sintetica che sarebbe stata consegnata martedì mattina in zona Loreto a un soggetto indicato con lo pseudonimo 'Mia Maio'.

Chi è Ciro Di Maio, l'attore arrestato

Ciro Di Maio - come si presenta nel suo sito, nasce a Napoli il 2 Maggio del 1975. È conduttore, autore e regista. Dal 2009 è il volto del canale Marcopolo per il quale cura e conduce il programma televisivo di successo Diario Di Viaggio girato in 30 paesi diversi in 5 continenti. Un'altra sua grande passione è da anni la fotografia: è fotoreporter e scrive recensioni di viaggio per il travel magazine Diari Di Viaggio di Marcopolo.

Firma inoltre campagne pubblicitarie e guide turistiche e ha all'attivo una mostra fotografica di scatti dedicati alla natura incontaminata dal titolo Gaia – la natura diventa arte, tuttora itinerante in Italia. Inviato per vari programmi di Raiuno e Sky, ha realizzato e condotto per i canali tematici del gruppo LT diversi prodotti televisivi: dai reportage e programmi rotocalchi in studio di cucina, moda, design, arte e fotografia.

Nel suo background anche partecipazioni come attore in fiction e film tv come Le tre rose di Eva 3, Un Medico In Famiglia 9, Un posto al sole, Padri e figli. A teatro è stato nel cast del musical Grease della Compagnia della Rancia e protagonista del musical Naked Boys Singing per la regia di Roberto Croce. Molti ancora ricordano Ciro Di Maio al suo debutto con Raffaella Carrà nel 1988 in Carramba che fortuna!