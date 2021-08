Arrestato conduttore tv Ciro Di Maio: "Non spaccio, cerco di smettere"

"Non sono uno spacciatore, la sostanza non era destinata a feste o altro, era per me, ne sono dipendente da molti anni ormai e sto cercando di seguire un programma terapeutico che prevede di 'scalare' riducendo mano a mano il consumo". Queste le parole con cui il conduttore e autore tv, Ciro Di Maio si è difeso davanti al gip Sara Cipolla dopo essere stato tratto in arresto per aver acquistato un litro di Gbl, il liquido anche noto come 'droga dello stupro', dall'Olanda.

"È assistito da un medico e sta seguendo un percorso terapeutico che prevede l'assunzione in dosi sempre minori", ha spiegato il suo legale Nadia Savoca. Dopo l'interrogatorio, la difesa ha chiesto al gip che a Di Maio, che al momento si trova a San Vittore, venga applicata una misura meno afflittiva, come i domiciliari o l'obbligo di firma.

Il noto personaggio tv, 46 anni, era finito in manette martedì per acquisto e detenzione ai fini di spaccio di droga dopo che i poliziotti della squadra Mobile di Milano avevano intercettato una spedizione di droga sintetica che sarebbe stata consegnata martedì mattina in zona Loreto a un soggetto indicato con lo pseudonimo 'Mia Maio'.