Milano è la provincia con più denunce in Italia. "Primeggia" soprattutto nei furti

Quasi cinquemila denunce ogni 100 mila abitanti. Per la precisione, 4.866,3. Con questa cifra Milano è la prima provincia sul podio della 'classifica' sulla criminalità stilata dal Sole 24 Ore su dati 2020 e diffusa lunedì 25 ottobre. In numero assoluto, le denunce nell'area milanese sono state 159.613. La provincia di Milano è prima nella classifica dei furti (2.208,7 ogni 100 mila abitanti, oltre 72 mila denunce), dei furti con destrezza (425 ogni 100 mila abitanti, quasi 14 mila denunce) e dei furti in auto in sosta (311 ogni 100 mila abitanti, oltre 10 mila denunce).

Milano è poi nei primi posti in Italia per numero di rapine. E' terza per rapine in esercizi commerciali (312, pari a 9,5 ogni 100 mila abitanti), quarta per rapine in pubblica via (1.623, pari a 49,5 ogni 100 mila abitanti), ma 43esima per rapine in abitazione (80, pari a 2,4 ogni 100 mila abitanti.). Insieme a Bologna, è la provincia record per numero di rapine in banca in assoluto (15), ma su un 'bacino' di abitanti molto più grande e quindi diventa 12esima in Italia.

Milano si trova poi al 21esimo posto (seconda provincia del nord dopo Ferrara) per associazione di tipo mafioso, al 66esimo per omicidi volontari (10, pari a 0,3 ogni 100 mila abitanti), al 65esimo per omicidi colposi (80, pari a 2,4 ogni 100 mila abitanti), al settimo per stupefacenti (2.778, pari a 84,7 ogni 100 mila abitanti).

Le grandi aree metropolitane si confermano tra quelle con il maggior numero di denunce: sono tutte tra le prime venti province. Al secondo posto, dopo Milano, sale Bologna, poi Rimini e Prato mentre Roma scende al settimo posto. Il calo più marcato di reati nel 2020 si registra a Firenze.