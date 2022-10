Milano è la città con più reati d'Italia

Milano è, ancora una volta, al vertice della classifica sulla criminalità elaborata ogni anno dal Sole 24 Ore, giunta all'edizione relativa ai reati denunciati nel corso del 2021. Il capoluogo lombardo (e la sua città metropolitana) conta 193.749 reati, ovvero quasi 6mila ogni 100mila abitanti. La seconda città è Rimini, la terza è Torino, tutte con più di 5mila reati ogni 100mila abitanti. Anche nella precedente classifica Milano 'primeggiava'.

Milano è il territorio con più furti ogni 100mila abitanti, soprattutto nei negozi e nelle auto in sosta. E' seconda per rapine in strada, terza per associazioni per delinquere, settima per denunce di violenza sessuale. Il secondo posto di Rimini sarebbe dovuto anche ai flussi turistici, mentre tra i primi dieci territori per densità di crimini si incontrano varie grandi città: Torino terza, Bologna quarta, Roma quinta, Firenze settima, Napoli decima.

Confrontando i dati del 2019 (pre pandemia covid) con quelli del 2021, si nota un generale calo dei reati, un andamento comune alle grandi città. A Milano, in particolare, i reati sono diminuiti dell'11,8 per cento, mentre la flessione più marcata viene da Firenze (-24,6 per cento). Tuttavia alcune città sono controcorrente: Piacenza per esempio vede un aumento di reati dell'11,7 per cento.

I dati di Milano: prima per furti

E veniamo ai dati milanesi. Come detto, il territorio meneghino è primo in Italia per densità di furti (2.943 ogni 100mila abitanti), secondo per furti con strappo (56,6), primo per furti con destrezza (666), primo per furti in negozi (223), mentre è più sotto in classifica per altri furti, come quelli di autovetture (11esima posizione) e in abitazione (29esima posizione).

Per gli omicidi volontari, Milano è 37esima con 18 denunce (pari a 0,6 ogni 100mila abitanti), 39esima per i tentati omicidi, con 55 denunce (pari a 1,7 ogni 100mila abitanti), 90esima per gli omicidi colposi con 57 denunce (pari a 1,9 per 100mila abitanti), 79esima per gli omicidi stradali (36 denunce, 1,1 ogni 100mila abitanti). Milano è poi settima in Italia per violenze sessuali, con 477 casi denunciati, pari a 14,7 ogni 100mila abitanti. E 16esima per violenze sessuali a under 14, con 43 casi, pari a 1,3 ogni 100mila abitanti.

Seconda per rapine

Come si è detto, Milano è seconda (dopo Rimini) per le rapine: 3346 denunce, ovvero 103,4 ogni 100mila abitanti. In particolare, è seconda (dopo Torino) per le rapine nei negozi, decima (con 13 denunce) per le rapine in banca, 16esima per le rapine in casa.

Milano è decima in Italia per le estorsioni: 708 denunce, 21,9 ogni 100mila abitanti, e 43esima per usura, con 7 denunce. La città è terza per le associazioni a delinquere, ma prima in numero assoluto con 96 denunce: 3 ogni 100mila abitanti. Per densità fanno peggio solo Isernia e Caltanissetta. Milano è poi 19esima per le associazioni mafiose, con 7 denunce, e 69esima per riciclaggio, con 49 denunce.

Milano è sesta nelle truffe e frodi informatiche con quasi 700 casi ogni 100mila abitanti. Nessuna denuncia per contrabbando nel 2021, ma Milano è 16esima per spaccio di droga, con 1.513 denunce, pari a 46,7 ogni 100mila abitanti, e 25esima per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (prima in numero assoluto con 108 denunce).