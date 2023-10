Milano è la città con più reati d'Italia

Settemila denunce ogni 100mila abitanti. 6.991,3, per la precisione. Con questo dato, Milano si classifica al primo posto in Italia nella classifica del 2023 sull'indice di criminalità elaborata dal Sole 24 Ore e presentata lunedì 9 ottobre, su dati del Viminale. Per Milano si tratta di una conferma: era al primo posto anche nel 2022, ma con un numero di denunce nettamente inferiore: circa 6mila. Al secondo posto Rimini, al terzo Roma.

Più in dettaglio, Milano è prima per furti (3.800 denunce ogni 100mila abitanti), furti in esercizi commerciali (285 denunce ogni 100mila abitanti) e rapine (128 denunce ogni 100mila abitanti), terza per danneggiamenti (923 denunce ogni 100mila abitanti), quarta per violenze sessuali (18 denunce ogni 100mila abitanti) e frodi informatiche (622 denunce ogni 100mila abitanti).

Guardando ad altri reati, Milano risulta 30esima in Italia per omicidi volontari (0,6 denunce ogni 100mila abitanti), 54esima per tentati omicidi (1,5 denunce ogni 100mila abitanti), 32esima per sfruttamento della prostituzione e prostituzione minorile (2,8 denunce ogni 100mila abitanti), 12esima per spaccio di sostanze stupefacenti (49,5 denunce ogni 100mila abitanti). Tra i vari tipi di furto, spicca il secondo posto per furti su auto in sosta (414 denunce ogni 100mila abitanti), ma 'appena' 30esima per furti in abitazione (282 denunce ogni 100mila abitanti).

Milano è invece nelle parti più basse della classifica per altri reati, tra cui l'associazione di tipo mafioso (64esimo posto), così come l'omicidio da incidente stradale (69esimo posto), incendi (93esimo posto) e usura (62esimo posto).