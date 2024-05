Claudio Manara, il sindaco trovato morto in municipio

Tragedia in municipio Corte Palasio (comune del Lodigiano) dove nella serata di mercoledì 29 maggio è stato trovato morto impiccato il sindaco Claudio Manara, 67 anni.

A trovare il corpo privo di vita è stata la moglie di Manara che si è preoccupata quando non l'ha visto tornare a casa. La donna si è recata in municipio scoprendo che l’auto del marito era ancora parcheggiata davanti al palazzo comunale. All’interno del municipio, chiuso a chiava, è stato trovato il corpo senza vita del marito. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Lodi.

Tutto - a quanto si apprende da fonti investigative - porta a ritenere che Manara si sia suicidato, probabilmente un'ora prima del ritrovamento del corpo, avvenuto intorno alle 21. Manara era ricandidato con la lista 'Aria Nuova' alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. Proprio ieri sera si era svolta la presentazione della lista e del programma elettorale nell'aula consiliare del Municipio. Una serata che "purtroppo non si è conclusa elegantemente", scriveva poche ore prima della morte il sindaco in un post pubblicato su Facebook.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.