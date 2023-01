Tragedia durante l'immersione nel lago di Como: morto sub milanese

È un 58enne di Cambiago, Claudio Muratori, il sub morto durante una immersione nel Lago di Como a Moregallo, frazione di Mandello del Lario, nel pomeriggio di martedì 3 gennaio. Il fatto è stato riportato da LeccoToday.

L'allarme era scattato poco prima delle 18 quando alcuni compagni di immersione hanno lanciato l'allarme non vedendolo più durante la fase di risalita. Un sub che era con lui lo ha localizzato attraverso la luce di segnalazione di sicurezza e lo ha portato a galla e a riva mentre sul posto intervenivano i soccorsi. I sanitari del 118, arrivati sul posto con i vigili del fuoco e i carabinieri di Lecco, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Non è chiaro cosa abbia causato il decesso né se sia riconducibile a un malore o a una fase dell'immersione.

Non è la prima immersione che finisce in tragedia a Moregallo. Lo scorso 23 ottobre sempre nella frazione di Mandello del Lario era stato trovato il corpo senza vita di Fabio Livio, un uomo di 41 anni residente a Tavernerio che era sceso a 80 metri di profondità.