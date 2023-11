Claudio Sgaraglia è il nuovo prefetto di Milano

Milano ha il suo nuovo prefetto. Claudio Sgaraglia, romano, 63 anni, è stato scelto per sostituire Renato Saccone, che lascerà palazzo Diotti. La decisione, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è arrivata nella riunione del consiglio dei ministri di lunedì.

Nato nella Capitale nel marzo del 1960, è laureato in Giurisprudenza ed è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche. Ha conseguito il diploma rilasciato dalla società italiana per l'organizzazione internazionale del corso di perfezionamento in studi internazionali.

Sgaraglia è "entrato in carriera nel dicembre 1987, è stato destinato alla direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, ove si è occupato della gestione del personale della carriera prefettizia", si legge sul sito del ministero dell'Interno nella scheda a lui dedicata. "Nel marzo 1997 è stato inviato in missione a Brindisi per le esigenze connesse all'emergenza albanesi", mentre "nel febbraio 2008 è stato nominato subcommissario della provincia di Roma".

"Trasferito al Gabinetto del Ministro dal giugno 2008, ha disimpegnato le funzioni di capo dell'ufficio affari Generali" prima di essere nominato, nell'aprile del 2010, subcommissario al comune di Latina. Nominato Prefetto il 30 dicembre 2010, ha svolto le funzioni di vice capo di gabinetto del ministero dell'Interno con l'incarico di coordinare le "attività che ineriscono agli uffici affari internazionali".

E ancora: "Nel gennaio 2012 ha assunto le funzioni di vice capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie presso il dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e, dal settembre 2015, anche quelle di reggente della direzione centrale per le Risorse umane presso il medesimo Dipartimento".

È componente, in rappresentanza del ministero dell'Interno, del consiglio superiore dei lavori pubblici e del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Dal 27 luglio 2018 al 26 luglio 2020 è stato prefetto di Perugia, mentre dal 27 luglio 2020 è capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.