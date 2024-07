Claudio Togni, sequestrata l'imbracatura dell'operaio morto nell'Adda

Disposta l'autopsia sul corpo di Claudio Togni, operaio di 59 anni caduto nell'Adda il 28 giugno. Il cadavere è stato recuperato dalle acque del fiume solo domenica. Secondo un primo esame medico, l'uomo sarebbe morto per annegamento.

Il fascicolo per omicidio colposo è coordinato dalla pm Valentina Mondovì e dall'aggiunta Tiziana Siciliano, che hanno chiesto il sequestro dei moschettoni e dell'imbracatura che avrebbero dovuto salvare l'operaio e che sono stati trovati ancora addosso al corpo riemerso dall'Adda. Nelle prossime ore verranno iscritti nel registro degli indagati i responsabili della società per cui Claudio Togni stava lavorando.

L'incidente

Claudio Togni, operaio della Italgen, si trovava su un canale scolmatore a Concesa, frazione di Trezzo sull'Adda poco distante da Vaprio d'Adda, sotto il ponte della A4. Il 59enne, espertissimo nel suo settore, è finito in acqua sotto gli occhi dei due colleghi con cui stava effettuando un'operazione di manutenzione. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i soccorsi tra 118, vigili del fuoco e sommozzatori. Ma di Claudio, per nove giorni, non c'è stata traccia nonostante le operazioni di ricerca ininterrotte e la decisione di abbassare il livello del fiume. Solo domenica il corpo è riaffiorato.