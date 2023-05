Clochard aggredito in centro a Milano: accoltellato da tre uomini per un telefono

In tre contro uno, per un telefono. Un ragazzo di 18 anni, un giovane egiziano senza fissa dimora, è stato aggredito nella notte tra giovedì e venerdì a Milano da tre uomini che lo hanno accoltellato per portargli via il cellulare.

Il raid è avvenuto poco prima delle 2.30 in via Cesare Correnti, in zona Colonne, dove sembra che il ragazzo passi le notti. Stando a quanto lui stesso ha raccontato alla polizia, sarebbe finito nel mirino di tre giovani, da lui descritti come italiani, che lo avrebbero minacciato e poi ferito a un gluteo con una lama.

Preso il bottino, un Huawei di modesto valore, gli aggressori sono scappati riuscendo a far perdere le proprie tracce. Il 18enne è stato invece soccorso da un equipaggio del 118 e poi accompagnato in codice verde al pronto soccorso del San Carlo per essere medicato.