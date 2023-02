Clochard trovato svenuto in piazza San Babila: è gravissimo

Era lì, sotto i portici, immobile. In fin di vita. Un uomo di 74 anni, un clochard originario dell'Est Europa, è stato ricoverato martedì pomeriggio in gravissime condizioni al pronto soccorso del Policlinico di Milano dopo essere stato soccorso in piazza San Babila.

L'allarme è scattato verso le 17.30, quando alcuni passanti lo hanno notato a terra, sotto i portici, e hanno dato l'allarme. Raggiunto da un'ambulanza del 118, il 74enne è stato trasportato in ospedale in condizioni molto delicate. Era svenuto e privo di sensi, con ogni probabilità a causa di un malore.

A fine gennaio, nel giro di pochi giorni, tre persone senzatetto erano morte a Milano. Il 31 un uomo era stato trovato privo di vita in piazzale Biancamano, in pieno centro città, a due passi dall'Arco della Pace e dal Castello sforzesco. Il giovedì precedenti un altro dramma, in piazza Buonarroti. A scoprire il cadavere dell'uomo, un 68enne, erano stati alcuni volontari. Pochi giorni prima stessa tragedia, nel sottopasso Mortirolo, zona Stazione Centrale. Un clochard, un senegalese di 52 anni, era stato soccorso dopo che un altro senzatetto aveva lanciato l'allarme. I medici l'avevano trovato nel suo giaciglio già in arresto cardio circolatorio e non avevano potuto fare altro che dichiarare il decesso.