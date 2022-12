Clochard trovato morto in strada a Milano

Quando i soccorsi sono arrivati, per lui ormai non c'era più nulla da fare. Un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto venerdì mattina in un'area verde in via Costantino Baroni, al Gratosoglio, sotto i palazzoni al civico 104.

L'allarme è stato dato da un passante verso le 11.30. Gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, che hanno poi allertato i carabinieri, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, che non aveva nessun documento con sé. Stando ai primi accertamenti, si tratterebbe di un senzatetto che trascorreva le notti in zona. Il decesso, che potrebbe essere avvenuto qualche ora prima, sarebbe dovuto a cause naturali.

Lo scorso 16 dicembre un altro senzatetto, un 40enne, era stato trovato morto in via Giuseppe Ferrari, a due passi dalla stazione Garibaldi, nello stesso punto in cui nei mesi precedenti avevano perso la vita altri tre clochard. Quello stesso giorno il comune di Milano aveva annunciato di aver accolto, nell'ambito del "Piano freddo", 200 persone senza fissa dimora.