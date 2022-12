Il clochard che ritrova la famiglia grazie a una commessa

Avrà un lieto fine la storia di un clochard francese che da tempo passava le sue giornate e le sue nottate in quel di Monza. Grazie alla solidarietà di una commessa, è risucito a ritrovare la sua famiglia in Francia e tornerà a casa. Aveva freddo ma non aveva soldi per comprarsi qualche abito per ripararsi. E così è entrato in un negozio e si è chiuso in un camerino dove ha provato un paio di pantaloni e un giubbotto. E da lì non è più uscito. Vedendo quella scena, senza sapere che il 38enne avesse bisogno di aiuto, la commessa ha chiesto l'intervento della polizia di Stato.

Sul posto sono arrivati due giovani poliziotti e hanno riconosciuto subito l'uomo, un senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine più volte visto intrattenersi per le vie del centro cittadino. Il clochard, fornite le sue generalità, ha spiegato ai due agenti di aver solo voluto provare i vestiti ma di non poterseli permettere. E così la commessa ha deciso di regalare all'uomo il pantalone e il caldo piumino indossati, per un valore totale di circa centocinquanta euro.

Un regalo di Natale inaspettato che però per l'uomo non è stato l'unico. Una volta accompagnato in questura per l'dentificazione, in quanto sprovvisto di documenti, si è scoperto che era destinatario dall'ottobre scorso di un rintraccio Schengen per persona scomparsa adulta. "Gli uomini della polizia hanno attivato le procedure previste e hanno chiamato il consolato francese di Milano il quale, messosi in contatto con le autorità francesi competenti, riferiva che la scomparsa del clochard trentottenne era stata denunciata dai suoi familiari e che lo stesso era in cura per depressione", spiegano dalla questura.

I suoi genitori sono stati subito contattati dai poliziotti della questura e presto si metteranno in viaggio alla volta della città di Monza per riportare il figlio a casa. Il 38enne al momento è stato ricoverato all'ospedale San Gerardo, dove medici e infermieri si stanno prendendo cura di lui prima di affidarlo ai suoi familiari, che contattati tramite il consolato francese, verranno a riprenderlo nei prossimi giorni, e con loro potrà finalmente trascorre il Natale.