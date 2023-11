Risse e clienti molesti: il questore di Milano chiude un club

Dovrà restare chiuso per 15 giorni la sede dell'associazione culturale "Ritmi Peruviani" di via Figino a Pero (hinterland nord-ovest di Milano). Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale dalla polizia nella giornata di giovedì 9 novembre.

La sospensione, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Dalla questura, più nel dettaglio, precisano che il provvedimento è scattato perché negli ultimi mesi le forze dell'ordine sono intervenute più volte per segnalazioni di liti e risse avvenute all’interno e nei pressi del club.

Lo scorso luglio gli agenti del commissariato Rho-Pero erano intervenuti presso il locale per una lite tra due giovani degenerata poi all’esterno in una rissa. Mentre lo scorso settembre la polizia era intervenuta per la segnalazione di una lite tra più persone. Sempre in questa occasione i poliziotti avevano riscontrato la presenza, sia davanti al locale che nelle immediate vicinanze, di persone moleste e ubriache che impedivano la normale circolazione stradale.