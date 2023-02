Nasconde (insieme alla coca) 9mila euro e 1.600 dollari: arrestato

Aveva in casa oltre un etto di coca, 9.200 euro in contanti e altre banconote per 1.600 dollari. E per lui, italiano di 65 anni già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette: è stato arrestato dalla polizia nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è iniziato quando gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lambrate, durante un’attività di contrasto e repressione del commercio di sostanze stupefacenti, sono intervenuti in via Sant’Erembaldo a Milano (zona Gorla) dove, durante un servizio di appostamento, hanno visto un uomo salire a bordo di un’auto e scendere pochi metri dopo. È scattato il controllo e la perquisizione: il passeggero è stato trovato con un grammo di coca addosso (e per lui è scattata una sanzione amministrativa); il conducente 65enne, invece, aveva addosso un grammo di bianca e quasi 950 euro in contanti.

Nella successiva perquisizione domiciliare i poliziotti hanno rinvenuto oltre 9.000 euro e 1.600 dollari americani e, in un box, cocaina per un peso totale di circa 130 grammi, un bilancino e materiale per il confezionamento. Sia il materiale che i soldi sono stati sequestrati.