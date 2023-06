Vende la 'coca' davanti ai vigili: arrestato

Stava cedendo della cocaina a un cliente, ma lì davanti, a osservarlo, c'erano gli agenti della polizia locale. Così, giovedì pomeriggio, un 20enne italiano è stato arrestato per spaccio a Rozzano.

Il giovane, che ha già diversi precedenti sempre per droga e risiede nella cittadina a sud di Milano, è stato notato mentre dava 34 grammi di stupefacente a un coetaneo. Gli agenti a quel punto sono intervenuti, sequestrando la cocaina e arrestando il ragazzo.

Durante la perquisizione il 20enne è stato trovato in possesso di 300 euro in contanti, possibile provento dello spaccio. Sotto sequestro sono finiti anche tre smartphone. L'altro giovane è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente.