Il ragazzo trovato con mezzo chilo di cocaina in auto: "Ero da casa dei parenti"

Il bagagliaio era troppo vuoto perché la sua fosse la verità. Un ragazzo di 24 anni, un giovane di origini albanesi residente a Foligno, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia in autostrada a Valdichiana, nel Senese, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso con mezzo chilo di cocaina nella sua Mercedes.

Gli agenti, dopo aver notato una sua svolta repentina poco prima del casello, hanno deciso di fermare l'auto del giovane. Il 24enne ha subito detto di essere partito qualche ora prima da Milano, dove aveva fatto visita a dei parenti, e di essere in viaggio verso casa.

I poliziotti però hanno notato che in macchina non aveva zaini né valigie e così hanno deciso di approfondire i controlli. Dal portabagagli, all’interno dello spazio riservato al materiale di soccorso, è saltata fuori una busta con dentro mezzo chilo di cocaina. Per lui si sono quindi aperte le porte del carcere, mentre la Mercedes e la droga sono state sequestrate.