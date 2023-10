Borsone da palestra e cocaina: preso l'uomo con le dosi nella borraccia

Tradito dall'incontro col "cliente". Un uomo di 33 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina.

A fermarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che verso le 18 sono passati in viale Certosa e lo hanno notato a una fermata del tram, con un borsone in spalla, mentre si guardava attorno e parlava al cellulare. Chiusa la conversazione, il 33enne si è spostato in via Traiano dove è salito su un'auto guidata da un 50enne, da dove è poi sceso in via Arona.

I poliziotti sono quindi intervenuti bloccando il conducente, che ha subito ammesso di aver acquistato 3 dosi di cocaina. A quel punto, è stato controllato anche il 33enne e dal tappo di una borraccia sistemata nella borsa della palestra sono saltate fuori 12 dosi di cocaina per un totale di 4,28 grammi. Per lui sono quindi scattate le manette.