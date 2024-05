Più di 40 chili di cocaina in auto e in casa: arrestati due uomini e una donna

La droga nel magazzino, in macchina e in casa. Due uomini di 29 e 47 anni e una donna di 24 anni sono stati arrestati nei giorni scorsi a Canegrate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di oltre 45 chili di droga.

A incastrare i tre sono stati gli agenti della squadra mobile, che sono arrivati a loro indagando su un'auto. Venerdì mattina la macchina segnalata è stata individuata dai poliziotti fuori da un magazzino: il conducente è sceso, ha preso qualcosa da un uomo che si trovava all’interno del locale e si è subito allontanato. Durante il servizio, spiega la polizia in una nota, hanno notato uscire dal cancello principale un uomo a bordo di una seconda vettura.

Il guidatore, costantemente pedinato, è arrivato davanti a una palazzina poco distante per poi entrare all’interno di un appartamento con al seguito un borsone prelevato dal portabagagli. Dopo essersi intrattenuto per alcuni minuti, è uscito dall’abitazione in compagnia di una donna, senza avere con sé lo zaino, ed entrambi sono saliti a bordo della macchina allontanandosi. Alla guida c’era il 47enne e, al suo fianco, la donna 24enne. Nascosti all’interno di due vani artefatti sotto i sedili anteriori, gli agenti hanno trovato e sequestrato 28 panetti di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche all’appartamento dove è stato trovato il 29enne con il borsone con altri 12 panetti di "coca" identici, oltre a 5.500 euro in contanti. Nel magazzino è stata sequestrata una busta con 1,7 kg di marijuana. I tre, tutti senza precedenti, si trovano ora in carcere.