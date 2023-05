La cocaina nei ceri religiosi e il chimico arrivato dal Perù per raffinarla

Trafficavano cocaina dal Perù nascondendola in ceri religiosi. In Brianza, poi, la droga veniva raffinata e distribuita per la vendita al dettaglio in Lombardia. L'attività è stata smantellata dalla direzione centrale anticrimine e dalla direzione centrale dei servizi antidroga, e operativamente dalla squadra mobile della questura di Monza.

Gli agenti hanno fatto un'irruzione nell'appartamento situato a Cesano Maderno che fungeva da base per la banda, e da luogo in cui la cocaina veniva raffinata. Tre persone sono state bloccate: un italiano di 42 anni, un altro italiano di 52 e un peruviano di 39. I tre sono stati arrestati per traffico internazionale di stupefacenti e anche detenzione di armi clandestine. Sequestrati 8 chili di pasta di coca e una pistola Gloke con matricola abrasa e munizioni.

Tutto è partito dalla polizia peruviana, che ha riscontrato che a Lima operava un'organizzazione in grado d'inviare in Italia cocaina nascosta in oggetti di artigianato locale e religioso, tra cui appunto i ceri votivi. Ad aprile è stata individuata una spedizione dal Perù con 14 ceri religiosi, in otto dei quali erano stati nascosti otto chili di pasta di cocaina indirizzati al 42enne. Le forze dell'ordine peruviane e italiane, di comune accordo, hanno atteso che la merce venisse fisicamente consegnata al destinatario in modo da individuarlo e smantellare l'organizzazione.

L'arresto

E così è stato. Sequestrati i ceri a Lima, il procuratore della capitale peruviana ha raggiunto Monza e li ha consegnati agli agenti della squadra mobile. Un poliziotto vestito da fattorino ha suonato il campanello dell'appartamento di Cesano Maderno, martedì pomeriggio, ma anziché i ceri votivi ha consegnato ai presenti la notifica dell'arresto, mentre in casa facevano irruzione circa venti poliziotti. I due italiani sono stati arrestati, il peruviano è stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto. Si tratta di un uomo arrivato in Italia recentemente, apposta per raffinare la cocaina. Che, all'ingrosso, avrebbe fruttato circa 200mila euro.