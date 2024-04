Gettano una busta di cocaina nel giardino di un condominio a Milano

Hanno gettato un sacchetto con la cocaina nel giardino di un condominio di via Frassinetti, in zona San Siro a Milano. Questo nel tentativo di ingannare i poliziotti che li stavano per fermare. Sono stati arrestati per detenzione e spaccio di droga.

In manette sono finiti due egiziani di 30 e 32 anni, venerdì pomeriggio. Gli agenti del Commissariato Bonola sono stati attirati dalla presenza dei due uomini. Parlavano tra loro, quando il più giovane ha consegnato un involucro al più anziano. E in cambio ha ricevuto delle banconote.

Al momento de controllo, i due hanno cercato di fuggire gettando l'involucro - con 31 dosi di cocaina - nel giardino interno del condominio. Ma sono stati fermati. In un appartamento che il trentenne utilizzava saltuariamente in piazza Amendola, i poliziotti hanno trovato quasi 40 grammi hashish, nascosti in un pacchetto di sigarette, con le stesse caratteristiche del pezzo di 2,5 grammi che aveva nella borsa a tracolla, oltre a 550 euro in contanti.