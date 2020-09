50 grammi di coca nel giubbotto, centinaia di bustine vuote a casa: arrestato

Lo hanno fermato per un normale controllo mentre era in sella al suo scooter, in via Govone (zona Sempione), e lui si è subito mostrato molto agitato, tanto da insospettire gli agenti di polizia del commissariato Sempione. Ed infatti aveva con sé, nella tasca del suo giubbotto, cinquanta grammi di cocaina.

E' successo alle sei di pomeriggio del 31 agosto. L'uomo, un cubano di 28 anni senza precedenti e regolare in Italia, si è visto perquisire anche la sua abitazione, dove i poliziotti hanno trovato centinaia di bustine di plastica, utilizzate per confezionare le dosi di stupefacente, rinvenute all'interno di una cassettiera, e un bilancino di precisione.

Il giovane è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.