L'uomo che guida sotto l'effetto della 'coca'

Ha sniffato cocaina e poi si è messo alla guida della sua Smart. Ma è stato scoperto e fermato. Protagonista un 40enne brianzolo sorpreso (e denunciato) dalla polizia locale nell'ambito di un'operazione anti droga al Parco delle Groane.

In totale gli agenti hanno sottoposto a controllo quasi 300 persone e fermato 290 auto. Tra queste quella del 40enne, sorpreso in auto sotto l'effetto della 'coca'. Dei veicoli sottoposti a verifiche alcuni sono stati sequestrati perché legati ad attività di spaccio, come una Bmw, inseguita dopo aver effettuato centinaia di transiti in un'area di spaccio.

Il conducente della Smart, dopo essere risultato positivo al test antidroga, è stato denunciato per violazione dell'articolo 187 del codice penale. Nell'arco di un paio di mesi la task force ha messo in atto 39 interventi contro la vendita di stupefacenti all'interno del Parco delle Groane.