Nasconde nella lavatrice oltre mezzo chilo di droga (tra coca ed eroina)

Nascondeva nella lavatrice cocaina ed eroina. E per lui sono scattate le manette. Un uomo di 56 anni (italiano e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) è stato arrestato dalla polizia nella giornata di lunedì 13 marzo. Gli agenti, infatti, hanno trovato oltre 6 etti di tra cocaina ed eroine nella sua abitazione e più precisamente nella lavatrice del bagno.

Il blitz è stato messo a segno intorno alle 13 dagli agenti della squadra investigativa del commissariato Monforte-Vitotria "a seguito di un’attività d’indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di droga", si legge in una nota diramata da via Fatebenefratelli. Una volta dentro casa, in via dei Panigarola (zona Corvetto), i poliziotti hanno trovato 23 dosi tra cocaina ed eroina, oltre a un bilancino di precisione).

Il grosso della droga è stato trovato dalle unità cinofile dell'ufficio prevenzione e generale. All'interno della lavatrice sono stati trovati 410 grammi di eroina e 255 di coca, oltre a un secondo bilancino di precisione. Il 56enne è stato accompagnato nel carcere di Sa Vittore con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.