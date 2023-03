Preso l'uomo che sniffava cocaina in metro: fermato mentre si drogava (di nuovo) sul cestino

Stessa metropolitana. Stessa banchina. Un uomo di 48 anni, cittadino italiano, è stato fermato sabato sera dalla polizia nella stazione della M1 di Bisceglie dopo essere stato sorpreso a sniffare cocaina su un cestino dell'immondizia. Il 48enne, stando a quanto verificato dagli agenti della Polfer, è la stessa persona che era stata ripresa in un video poi diventato virale mentre consumava "coca" sempre sulla banchina della rossa, a Bisceglie.

Gli agenti, dopo averlo identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della fermata, lo hanno sanzionato e segnalato in Prefettura - ai sensi dell'articolo 75 - come consumatore abituale di sostanze stupefacenti. Addosso all'uomo, che vive in zona Vigentino, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 0,5 grammi di cocaina, verosimilmente acquistati da poco. Quando i poliziotti lo hanno fermato, il 48enne stava nuovamente sistemando la "bianca" da sniffare sul cestino.

Nei suoi confronti è anche stato emesso un ordine di allontanamento dalla linea metropolitana, il primo passo verso un possibile Daspo urbano che potrebbe costringerlo a stare lontano da tutte le stazioni metro della città.