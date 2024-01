Gira in auto con la cocaina nascosta nel vano motore

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aveva nascosto 9 grammi di cocaina nel vano motore di un'auto, ma ha insospettito gli agenti di pattuglia nel modo in cui stava conducendo la vettura. I poliziotti del commissariato Bonola, che stavano controllando la zona, hanno deciso di fermare l'automobilista nel parcheggio di un supermercato di via Uruguay (Gallaratese).

L'uomo, un marocchino di 36 anni con permesso di soggiorno in Italia e precedenti di polizia per droga e reati contro il patrimonio, si è mostrato alquanto irrequieto, continuando a dire ai poliziotti che era di fretta perché doveva andare a fare la spesa. Gli agenti lo hanno perquisito, trovando 425 euro in banconote di piccolo taglio.

Si è quindi passati a esaminare l'auto, che si presentava con plastiche danneggiate e in generale disordine. Aprendo e perlustrando il vano motore, gli agenti hanno trovato 16 involucri di cocaina, per un totale di 9 grammi. Il 36enne è stato arrestato.