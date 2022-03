'Coca' e una 'collezione' di oggetti rubati: arrestato

Vedendo la polizia ha cercato di disfarsi di un sacchetto pieno di cocaina. Poi, quando gli agenti l'hanno sottoposto a un controllo, oltre alla droga, è stato trovato in possesso di una serie di oggetti rubati. Per lui, così, sono scattate le manette. L'episodio domenica sera, intorno alle 21, in via Eugenio Quarti, zona Parco delle Cave. Protagonista un 29enne italiano.

Il giovane è stato notato dagli agenti mentre chiudeva il deposito all'interno di un condominio. Non appena si è accorto della presenza dei poliziotti, ha gettato via un sacchettino, al cui interno poi sono state rinvenute 20 dosi di cocaina, per circa 11 grammi in totale.

Ma ad essere trovati sono stati anche un bilancino di precisione, alcune centraline elettriche, nottolini di accensione e carte di circolazione provenienti da radio rubate, chiavi di appartamenti e documenti d'identità di cui era stato denunciato il furto. Oltre a essere arrestato per spaccio, a quel punto il 29enne ha anche ricevuto una denuncia per ricettazione.