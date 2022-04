L'auto con un uomo chiuso nel bagagliaio e 10 chili di cocaina purissima sui sedili

Uno, il corriere, non ha neanche avuto modo di tentare la fuga e i poliziotti lo hanno trovato chiuso, letteralmente, nel bagagliaio della sua auto. L'altro, uno dei presunti trafficanti, è stato bloccato in un cantiere mentre cercava, inutilmente, di scappare. Due uomini - un 37enne e un 39enne, entrambi albanesi - sono stati arrestati martedì a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di chili e chili di cocaina purissima.

A incastrarli sono stati gli investigatori della sezione narcotici della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Domenico Balsamo, che avevano scoperto che nel pomeriggio a Ossona, nel Milanese, ci sarebbe stato un appuntamento per la consegna del carico. Gli agenti si sono appostati in piazza Litta Modigliani e quando hanno visto arrivare una Ford Fiesta bordeaux hanno capito che era quella l'auto da tenere d'occhio. Il guidatore, sorvegliato a vista dai poliziotti, è sceso dalla vettura, ha incontrato un secondo uomo e poi insieme a lui ha raggiunto i box di un condominio della vicina via Pertini, dove ad attenderli c'era una terza persona.

Certi che in quel momento si stesse perfezionando lo scambio, gli investigatori sono intervenuti cercando di bloccare i trafficanti. Due di loro - quello che aveva atteso in piazza e quello che era fermo fuori dai garage - si sono dati alla fuga entrando in un cantiere, dove è stato bloccato e arrestato il 39enne, che nella corsa ha anche gettato una pistola semiautomatica calibro 6.35 con un caricatore pieno. Il corriere, il 37enne, è stato invece trovato chiuso nel bagagliaio della Ford, con un'evidente ferita alla testa, con ogni probabilità provocata proprio dal calcio dell'arma. Nella macchina sono anche stati scoperti, e sequestrati, 10 chili di cocaina purissima suddivisi in panetti su cui era impressa la scritta "Audi".

È verosimile, stando a quanto ricostruito dalla polizia, che all'appuntamento per la consegna sia nata una lite e che il corriere sia stato quindi aggredito e poi sequestrato nel portabagagli. Il lavoro della mobile prosegue adesso per ricostruire il "giro" della cocaina e per dare un nome e un volo al terzo uomo riuscito a fuggire.