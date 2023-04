Fermato dalla volante con la cocaina: arrestato

È stato fermato di notte al parco. E arrestato: con sé aveva una ottantina di dosi di 'coca'.

L'episodio intorno all'1.15 della notte tra giovedì 20 e venerdì 21 aprile al parco Vittorini di Milano. L'uomo, un 47enne marocchino, è stato fermato dalla volante del commissariato Mecenate. Addosso gli sono stati trovati 51 grammi di cocaina, per un totale di 81 dosi, e 815 euro in contanti. A quel punto è stato arrestato per spaccio.