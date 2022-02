L'uomo nell'auto a noleggio con un chilo di cocaina purissima

Non si era preoccupato neanche di nascondere la droga con particolare attenzione. E così, quando la polizia lo ha fermato, non ha avuto nessuna possibilità di "salvarsi". Un uomo di 53 anni, un cittadino italiano con piccoli precedenti, è stato arrestato venerdì sera dalla polizia a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato scoperto con un chilo di cocaina purissima in un'auto a noleggio.

A bloccarlo sono stati gli agenti della VII sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Domenico Balsamo, che durante un servizio di controllo in zona viale Certosa hanno notato una Fiat 500 procedere a forte velocità. Fermato per un controllo, l'uomo alla guida - il 53enne - è apparso subito particolarmente nervoso, tanto che gli investigatori hanno deciso di controllare l'abitacolo.

La perquisizione non è stata particolarmente impegnativa perché agli agenti è bastato controllare i tappetini del sedile anteriore lato passeggero per trovare una borsa con all'interno un chilo di "coca". A casa dell'uomo, che vive in zona, sono poi stati sequestrati anche 400 grammi di hashish, un bilancino di precisione e il materiale per confezionare le dosi. Il 53enne, che non ha precedenti per droga, è stato quindi arrestato.