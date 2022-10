Il trafficante con un chilo di cocaina purissima in treno

Stava cercando di portare da Milano alla Svizzera più di un chilo di cocaina in treno, ma è stato scoperto dalla guardia di finanza durante i controlli doganali a Domodossola (Vco) e arrestato. Si tratta di un cittadino dominicano, salito a bordo del treno Milano-Francoforte. L'uomo ha avuto fin da subito un atteggiamento guardingo che ha insospettito i finanzieri.

Già alle prime domande 'di rito', il dominicano appariva molto nervoso. A quel punto i militari gli hanno chiesto come mai stesse viaggiando e fosse soggiornante in Italia. Le risposte (evasive e poco convincenti) sull'itinerario e i tempi di permamenza hanno convinto i finanzieri a controllare il bagaglio dell'uomo.

Dentro uno zainetto, in mezzo ai vestiti, sono stati trovati tre panetti di cocaina purissima, per un peso di un chilo e 100 grammi. A quel punto il dominicano è stato fatto scendere dal treno e accompagnato alla caserma domense, dove sono stati eseguiti i controlli sulla sostanza, 'certificando' che si trattava di cocaina allo stato puro. Pertanto, su disposizione del pm, l'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Verbania, mentre la droga è stata sequestrata. A seconda del 'taglio', avrebbe fruttato tra i 70 e i 90 euro al grammo di ricavo per l'organizzazione criminale.