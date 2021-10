Arte "stupefacente": i 5 chili di cocaina purissima nascosti nei quadri

In teoria, tele decorative. Nella pratica, un nascondiglio per la droga. I finanzieri di Malpensa hanno sequestrato nei giorni scorsi oltre 5 chili di cocaina purissima, arrivati nell'area cargo dello scalo aeroportuale lombardo.

La spedizione, partita dal Brasile, è finita nella lente d'ingrandimento delle fiamme gialle, che hanno individuato la "coca" all’interno di tubi attorno ai quali erano arrotolate le tele. Con il via libera dell'autorità giudiziaria, i finanzieri hanno deciso di effettuare una "consegna controllata", così da scoprire il destinatario del carico.

Le indagini hanno condotto gli investigatori fino in Trentino, a casa di un cittadino boliviano residente a Cles. L'uomo - che è poi stato arrestato in flagranza per traffico di droga - è stato trovato anche in possesso di un altro chilo di coca che era nascosta in barattoli di alluminio con doppi fondi sigillati e foderati, in statuette etniche raffiguranti animali, in un pacchetto di gomme da masticare e in un contenitore pieno di riso.

La cocaina, venduta al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 800mila euro. I finanzieri sono anche riusciti a identificare l'uomo che ha spedito il carico dal Sudamerica, un cittadino brasiliano al momento non presente in Italia. Il prossimo passo sarà cercare di risalire all'intera rete dei trafficanti.