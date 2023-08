Il finto rider che consegnava cocaina

Né pizze né cene, ma cocaina. Un uomo di 52 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato giovedì pomeriggio a Milano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in giro con oltre venti dosi di cocaina.

Il 52enne, che negli anni passati ha lavorato come rider, è stato fermato in via Sarpi, in Chinatown, mentre girava a bordo di una bici elettrica con uno zaino di una nota catene di consegne a domicilio, continuando evidentemente a fingersi un rider.

Alla vista della volante del commissariato Sempione, il ciclista ha cercato di invertire la marcia e ha iniziato a toccarsi nervosamente i pantaloni. A quel punto, il 52enne è stato bloccato, perquisito ed è stato trovato in possesso di 14 grammi di cocaina che aveva nascosto negli slip. Per lui sono scattate le manette.