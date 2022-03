La cocaina rosa da 400 euro a dose sequestrata a Milano

Cocaina rosa e non solo. Mercoledì sera, la polizia ha arrestato un cittadino italiano di 42 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato 880 grammi di ketamina, 190 pasticche di 2C-B, nota anche come cocaina rosa, e 12 grammi di cocaina. L'operazione della 6^ Sezione della Squadra Mobile è scaturita a seguito di numerosi e quotidiani servizi sul territorio.

Dopo un'attività di osservazione nei pressi di uno stabile in zona Lambrate dove l'uomo risiede, intorno alle 20, i poliziotti hanno visto il 42enne uscire dalla propria abitazione e l'hanno subito fermato e controllato estendendo la perquisizione anche all'abitazione. All'interno di un sacchetto in tela, appeso al portabiti nella camera da letto, sono stati rinvenuti due involucri contenenti 12 grammi di cocaina e 7 involucri contenenti 880 grammi di ketamina.

Gli agenti hanno poi rinvenuto due sacchetti contenenti complessivamente 191 pasticche di colore rosa di 2C-B, la cui sigla è riportata su ogni pasticca. 2C-B è una sostanza psicoattiva appartenente alla famiglia delle feniletilamine commercializzata in particolare sotto forma di pasticche e capsule ma anche in polvere da inalare.

È nota con diversi nomi tra cui quello di "cocaina rosa" ed è una sostanza molto costosa, potendo arrivare a costare anche 400 euro per una singola dose. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati anche 7.500 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Il cittadino italiano, con precedenti non legati agli stupefacenti, è stato trasferto a San Vittore a disposizione dell'autorità giudiziaria.