Il 'pusher-vanitoso' con la 'coca' nella spazzola

Teneva le dosi di cocaina pronte alla vendita nascoste in una spazzola. Ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia con l'accusa di spaccio.

I guai per l'uomo, un 46enne italiano pregiudicato, sono iniziati intorno alle 21 di venerdì 20 gennaio in via Montebello, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno notato uno scambio tra un ragazzo che aveva appena fatto una serie di brevi chiamate e un automobilista che si era fermato con la sua Fiat 500 per consegnare al primo qualcosa, passandoglielo dal finestrino.

Il giovane, fermato mentre si stava allontanando a piedi, ha subito consegnato la dose di 'coca', di 0.4 grammi, che aveva appena acquistato per 40 euro dall'uomo alla guida della 500. Seguita, l'auto è stata fermata poco dopo in via Valtellina e sottoposta a un controllo. Nel cassetto del cruscotto, i poliziotti hanno trovato un’altra dose di cocaina dal peso di 0,4 grammi, mentre all'interno di un beautycase, nascoste in una spazzola per capelli, c'erano altre undici dosi, per un totale di 4.6 grammi. Al 46enne sono stati inoltre trovati 1200 euro in contanti. E per lui è scattato l'arresto.