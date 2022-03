In stazione a Milano con '20mila euro di coca'

Si trovava in stazione con circa due etti di cocaina, ma è stato scoperto e arrestato. L'episodio nei giorni scorsi nella fermata del passante di Milano Lancetti.

A finire in manette un 56enne gambiano con diversi precedenti per reati di droga. Gli agenti l'hanno notato insieme a un gruppo di persone davanti all'ingresso mentre effettuavano controlli anti-spaccio nella stazione ferroviaria.

L'uomo, vistosi alle strette, ha spinto un poliziotto contro un'auto e ha provato a scappare. Ma poco dopo è stato bloccato e perquisito, venendo trovato in possesso di 225 grammi di cocaina e 2.500 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. Per il pusher a quel punto è scattato l'arresto. Mentre soldi e droga sono stati sequestrati.