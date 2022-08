L'inseguimento del pusher con migliaia di euro di 'coca' nelle tasche

Quando ha capito che rischiava di essere scoperto, ha tentato di fuggire a piedi, con le tasche piene di cocaina. Ma dopo un inseguimento è stato bloccato e arrestato. L'accaduto giovedì pomeriggio a Rozzano.

A finire nei guai un 23enne marocchino, tratto in arresto dalla polizia locale con l'accusa di spaccio. Il giovane era stato intercettato in via Mimose, dove ha provato ad allontanarsi per eludere il controllo. Dopo un centinaio di metri, è stato raggiunto in un parco e fermato.

Durante la perquisizione al ragazzo sono state trovate 34 dosi di cocaina pronte per essere vendute, oltre a 120 euro in piccoli tagli, presunto provento della vendita di droga.